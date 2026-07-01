Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией поздравила парламент Великобритании с тем, что он, согласно заявлению премьер-министра страны Кира Стармера, стал мировым лидером по числу представителей сексуальных меньшинств (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), и призвала британских парламентариев "не останавливаться на достигнутом".

Стармер ранее выразил гордость, что британский парламент является самым гомосексуальным в мире, подчеркнув, что нигде больше нет такого парламента, который преуспел бы в этом сильнее.

"Мы боялись их с такими достижениями поздравить, чтобы не обидеть. Но раз уж Стармер сам сказал, то, как говорится, примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом", - подчеркнула Захарова в комментарии "Комсомольской правде".

Но раз уж Стармер сам сказал, то, как говорится, примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом", - подчеркнула Захарова в комментарии "Комсомольской правде".