Захарова назвала условия нормализации отношений с ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия для нормализации отношений с Европейским союзом, он должен отказаться от своего агрессивного антироссийского курса.

Как отметила дипломат, Москва учитывает агрессивный антироссийский курс коллективного Запада в своем долгосрочном планировании.

"Отказ от такой политики является необходимым, но при этом недостаточным условием стабилизации отношений с Европейским союзом. В практическом плане это означает, что Брюссель и другие европейские столицы должны прекратить любые недружественные действия в отношении нашей страны, включая попытки вмешательства во внутренние дела, подрыва социальной, экономической стабильности, пересмотреть свой антироссийский курс и, конечно, риторику, коль скоро они проводят недели борьбы с "языком ненависти", - сказала Захарова на брифинге.

Захарова призвала Киев вывести войска из Донбасса