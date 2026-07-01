Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте необходимо пройти курс реабилитации после его публичных жалоб на бессонницу из-за мыслей о РФ. Такое мнение в беседе с «Рамблером» высказал генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин.

Ранее генсек североатлантического альянса в интервью турецкому государственному агентству Anadolu признался, что мысли о России не дают ему спокойно спать по ночам. «Обычно я стараюсь спать. Но если есть что-то, что не дает мне уснуть, то это Россия», — заявил Рютте, в очередной раз назвав Москву «долгосрочной угрозой».

По словам аналитика, подобная реакция со стороны руководства НАТО уже давно вышла за рамки стандартной дипломатической и политической дискуссии. Мухин отметил, что при упоминании Российской Федерации чиновники в Брюсселе теряют самообладание.

Вообще давно уже замечено, что западные политики, особенно ребята из Брюсселя, впадают в особое состояние, которое часто можно интерпретировать как политическое неистовство, когда они говорят о России. Для них уже неважно, что Россия делает, как она действует, — при слове "Россия" они приходят в состояние крайнего беспокойства. И мне это, честно говоря, немножко напоминает психическое расстройство. Поэтому, когда они пытаются комментировать действия России, когда они формулируют свою политику в отношении нее, это имеет печать скорби. Есть такое понятие, как скорбный духом. И вот, мне кажется, что им необходимо пройти курс реабилитации, потому что русофобия, как выяснилось, — это, во-первых, болезнь, а во-вторых, заразная. Алексей Мухин Глава Центра политической информации

Говоря о том, как на столь эмоциональные пассажи генсека отреагируют внутри самого альянса, аналитик указал на очевидный раскол в восприятии реальности среди европейских лидеров. По мнению политолога, реакция союзников по НАТО будет напрямую зависеть от их собственной политической адекватности.

«Те политики, которые страдают этим душевным расстройством, русофобией, безусловно, воспримут слова Рютте с восторгом. А те люди, которые ведут нормальный образ жизни и осознают, к чему могут привести подобного рода высказывания, — с чувством обеспокоенности за будущее, в том числе за будущее своих детей».

Ранее в МИДе высмеяли жалобы генсека НАТО на бессонницу из-за России.