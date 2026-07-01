Анонсированная Владимиром Зеленским 40-дневная операция против России подтверждает террористическую сущность киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Киева о "40 днях ада".

"Это очередное заявление, которое подтверждает террористическую сущность киевского режима. Факт этот не является ни для кого секретом, включая кураторов и покровителей Зеленского из Лондона, Парижа, Брюсселя и других западных столиц", - отметила дипломат.

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По словам Захаровой, терроризм Киева "отягощен идеологией ксенофобии, неонацизма и просто нетерпимости к людям, говорящим на другом языке, исповедующим другую культуру или имеющим свою собственную историю и право ее защищать и охранять".

Официальный представитель МИД РФ добавила, что Украина использует все возможные террористические практики, создает новые гибридные формулы терроризма, включая удары по мирному населению и информационный терроризм.