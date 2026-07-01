Выяснилось, зачем Пашинян звонил Мишустину

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел в среду, 1 июля, телефонный разговор со своим армянским коллегой Николом Пашиняном. Подробности беседы раскрыла пресс-служба российского кабмина.

Как уточняется на официальном сайте правительства России, созвон был инициирован Ереваном. Мишустин и Пашинян в ходе разговора обсуждали актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.

При этом заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян, которого цитирует ТАСС, подчеркивал заинтересованность официального Еревана в диалоге и продолжении отношений с Москвой.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в попытках Армении ориентироваться на европейские стандарты ничего плохого нет, однако невозможно пытаться интегрироваться в Евросоюз и одновременно оставаться членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — это совершенно разные стандарты и принципы регулирования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поведение Армении нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС — Пашинян уводит разговор по этой теме в сферу демагогии. Чиновница призвала Ереван как можно скорее ответить на вопрос о стратегическом выборе между ЕАЭС и ЕС.