МИД РФ: США не сообщали об изменении своей позиции по Украине

Страны Евросоюза пытаются склонить США в сторону требований Украины. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В ходе брифинга она указала, что в двусторонних контактах Вашингтон пока не сообщал Москве «о каком-либо изменении своей позиции».

«Стремление президента США Доналдьда Трампа оказывать содействие урегулированию в принципиальном плане сомнений не вызывало», - добавила дипломат.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США, вместо противостояния России, выбрали вектор урегулирования на Украине дипломатическим путём, пишут «Известия».