Медведев поедет в Тегеран на прощание с Али Хаменеи

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью ISNA.

По словам дипломата, Медведев будет представлять Россию как специальный посланник президента Владимира Путина. В траурных мероприятиях ожидается участие высокопоставленных делегаций не менее чем из 30 стран.

Трамп ответил на вопрос о возобновлении войны с Ираном

Церемония прощания с погибшим верховным лидером начнется с 3 июля. С 4 по 5 июля тело Хаменеи будет находиться в Мосалле Тегерана, где с ним смогут проститься все желающие. Затем в иранской столице пройдет траурное шествие, после чего тело доставят в Кум. Церемонии там запланированы на 7 июля. Похороны Хаменеи должны пройти 9 июля в его родном Мешхеде.

Верховный лидер Ирана погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Церемонию прощания тогда решили перенести из-за продолжавшихся ударов и необходимости подготовить инфраструктуру.