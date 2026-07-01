Захарова сыронизировала по поводу слов Сибиги о переговорах с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко сыронизировала по поводу высказываний министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о переговорах с Россией.

На брифинге дипломат обратила внимание на недавнее заявление Сибиги о "кончине аляскинских взаимопониманий между Россией и США" и то, как украинский министр "в назидательной манере потребовал от России начать переговоры".

"Здесь он переплюнул самого себя. Хочется задать вопрос: Зеленский начал делиться с Сибигой?" - поинтересовалась Захарова.

Она напомнила, что "именно Сибига в ноябре 2025 года заявил, что Киев в одностороннем порядке приостанавливает свое участие в прямых переговорах с Москвой якобы из-за "отсутствия ощутимого прогресса".