Захарова сыронизировала по поводу слов Сибиги о переговорах с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко сыронизировала по поводу высказываний министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о переговорах с Россией.
На брифинге дипломат обратила внимание на недавнее заявление Сибиги о "кончине аляскинских взаимопониманий между Россией и США" и то, как украинский министр "в назидательной манере потребовал от России начать переговоры".
"Здесь он переплюнул самого себя. Хочется задать вопрос: Зеленский начал делиться с Сибигой?" - поинтересовалась Захарова.
Она напомнила, что "именно Сибига в ноябре 2025 года заявил, что Киев в одностороннем порядке приостанавливает свое участие в прямых переговорах с Москвой якобы из-за "отсутствия ощутимого прогресса".
"Сегодня он - раньше бы я сказала "на голубом глазу", сейчас я скажу "с расширенными зрачками" - призывает сесть за стол переговоров, откуда именно Сибига-то встал и вышел", - констатировала официальный представитель МИД РФ. "Вы хотя бы ведите какой-то реестр своих высказываний, наймите людей на все эти миллиарды, которые вам передают, которые будут подсказывать вам, что вы несете, и насколько это противоречит вашим же собственным высказываниям недельной или годовой давности", - посоветовала Захарова представителям украинских властей.