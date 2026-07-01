Захарова назвала глумлением устроенное Зеленским шоу в Киево-Печерской лавре

Узурпировавший на Украине власть Владимир Зеленский своим шоу в Киево-Печерской лавре совершил глумление над обителью и страной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что 28 июня исполнилось 30 лет со дня принятия Конституции Украины.

"По этому случаю узурпировавший власть на Украине Зеленский устроил лицемерное шоу в Киево-Печерской лавре, где с пафосом разглагольствовал о ценности украинской конституции, о единстве народа - это в стенах той самой Киево-Печерской лавры, где над народом Украины буквально глумились и продолжают глумиться, причем как над живыми, так и над мертвыми. Рассуждал о суверенитете и независимости государства, о правах и свободах граждан, то есть о том, что было цинично попрано и продолжает ежедневно буквально уничтожаться киевским режимом", - отметила она.

Захарова обратила внимание на то, что Зеленский открыл на территории обители памятный знак гетману Ивану Мазепе, предателю, который именно так вошел в историю Украины и православия, украинскую культуру, литературу, эпос.