Захарова назвала глумлением устроенное Зеленским шоу в Киево-Печерской лавре
Узурпировавший на Украине власть Владимир Зеленский своим шоу в Киево-Печерской лавре совершил глумление над обителью и страной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Дипломат отметила, что 28 июня исполнилось 30 лет со дня принятия Конституции Украины.
"По этому случаю узурпировавший власть на Украине Зеленский устроил лицемерное шоу в Киево-Печерской лавре, где с пафосом разглагольствовал о ценности украинской конституции, о единстве народа - это в стенах той самой Киево-Печерской лавры, где над народом Украины буквально глумились и продолжают глумиться, причем как над живыми, так и над мертвыми. Рассуждал о суверенитете и независимости государства, о правах и свободах граждан, то есть о том, что было цинично попрано и продолжает ежедневно буквально уничтожаться киевским режимом", - отметила она.
Захарова обратила внимание на то, что Зеленский открыл на территории обители памятный знак гетману Ивану Мазепе, предателю, который именно так вошел в историю Украины и православия, украинскую культуру, литературу, эпос.
"Мы об этом подробно говорили на брифинге 18 июня. А также Зеленский объявил о предстоящем законодательном закреплении статуса "украинского пантеона", он так это назвал, где Банковая в обозримой перспективе планирует перезахоронить порядка 100, как они сказали, "выдающихся представителей украинцев" из числа фашистских коллаборационеров, националистов, всего этого отребья, которое они сейчас пытаются накопать по всем странам мира. "Имена всех героев, которые в разные века и эпохи боролись ради Украины, вдохновляли Украину будут объединены и навсегда вписаны в нашу историю с большим уважением и вниманием со стороны государства", - об этом заявил Зеленский, описывая суть этого самого "пантеона", - добавила она. "Хочется задать вопрос: только эти 100 были выдающимися, так сказать, пропагандистами Украины? А другие нет? Это кто был выдающимся сыном Украины? Коллаборационисты? Вот эти все - Мельник и вот это остальное отребье? Это они выдающиеся сыны Украины? Тогда надо спросить и попросить развернуто объяснить, а что же такое с точки зрения Зеленского Украина, если такие у нее герои-коллаборационисты Третьего рейха? Также он добавил, что "никто и никогда не будет указывать, как им жить, как говорить, кого там им любить, кому быть благодарными, каких героев почитать". Я прошу прощение, то есть вообще никто? А по-моему, это каждый день делают их западные кураторы и покровители, - констатировала дипломат. - Именно они им и выдают эти самые методички, кого и как можно, а кого и как нельзя почитать, именно что любить, о ком можно вспоминать, а о ком нельзя. И хотя Зеленский называл лавру святыней всего христианского мира, устроенное им настоящее лицедейство иначе, чем глумлением и над лаврой, и над всей Украиной, назвать просто нельзя".