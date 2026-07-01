Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киеву следует отказаться от неадекватных требований и вывести Вооружённые силы Украины с территории Донбасса.

Об этом она сказала в ходе брифинга.

«Рекомендуйте (главе МИД Украины Андрею. — RT) Сибиге и иже с ним трезво взглянуть на ситуацию, перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ из Донбасса, что ускорит прекращение боевых действий», — заявила Захарова.

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Ранее официальный представитель МИД России заявила, что Москва готова к диалогу с конструктивно настроенной стороной, однако считает неприемлемыми попытки разговаривать с Россией языком шантажа.