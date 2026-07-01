В Госдуме поблагодарили генсека НАТО после слов о бессоннице из-за России

Депутат Госдумы Алексей Журавлев поблагодарил генсека НАТО Марка Рютте после его слов о бессоннице из-за России. Об этом сообщает «Подъем».

Ранее Рютте признался, что мысли о России не дают ему спокойно спать по ночам. Глава альянса в очередной раз назвал Москву «долгосрочной угрозой».

В свою очередь Журавлев заявил, что длительная бессонница ведет к галлюцинациям, а также последующей мучительной смерти.

«И если постоянные мысли о России приведут именно к такому результату, я только рад, если Рютте будет чаще о нас думать. С этой точки зрения, совершенно все равно, положительна ли его оценка или отрицательна. Разрушать Североатлантический альянс будем и таким интересным способом. Хорошо, что генсек сам его подсказал», — заключил он.

1 июля член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Рютте следует принять успокоительное, чтобы его нестабильное эмоциональное состояние не приводило к нестабильности в мире.