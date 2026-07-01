В Совфеде оценили влияние генсека НАТО на переговоры по Украине

Переговорный процесс по Украине вряд ли зависит от генсека НАТО Марка Рютте. Влияние западного политика оценил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Ридусом».

Ранее генсек Североатлантического альянса заявил о необходимости продолжать поддержку Украины, чтобы сделать ее сильнее к переговорам с Россией, пишет издание. Он также выразил сомнение, что Москва будет «охотно участвовать» в диалоге.

Комментируя слова генсека НАТО, Карасин подчеркнул, что Россия готова к переговорам.

«Но привязывать их к заявлению Рютте было бы ошибкой. Переговоры вряд ли зависят от Рютте. В данном случае он выступает как наблюдатель и обозреватель», — пояснил сенатор.

Он также назвал заявление генсека политическим пиаром с целью «успокаивать своих и пугать оппонентов».

29 июня зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» выразила мнение, что ожидать от НАТО при смене руководителя чего-то, кроме агрессии по отношению к России, сложно. По ее словам, Москва является для Североатлантического альянса стратегическим врагом.