Лавров проведет встречу с кандидатом на пост генсека ООН из Гайаны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 июля проведет в Москве встречу с постоянным представителем Гайаны при Организации Объединенных Наций (ООН) Каролин Родригес-Биркетт, которая является кандидатом на пост нового генсека всемирной организации. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"3 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве встречу с бывшим министром иностранных дел Гайаны, постоянным представителем [республики] при ООН в Нью-Йорке Каролин Родригес-Биркетт в контексте ее выдвижения на должность главы всемирной организации", - отметила дипломат.