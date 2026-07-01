Захарова высмеяла жалобы генсека НАТО Рютте на бессонницу из-за России
Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
Политик ранее сообщил, что не может спать из-за России, передает ТАСС.
«Я-то думала, что единственное, что отвлекает Рютте от сна, – это женщина», – сказала дипломат в беседе с журналистами.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пожаловался на бессонницу из-за постоянных мыслей о «российской угрозе».
В феврале Захарова ответила на оскорбительные высказывания политика в адрес Москвы.
В Госдуме высмеяли потерявшего сон из-за России генсека НАТО
Несколькими днями ранее дипломат назвала слова главы альянса о потерях России дезинформацией.