Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Политик ранее сообщил, что не может спать из-за России, передает ТАСС.

«Я-то думала, что единственное, что отвлекает Рютте от сна, – это женщина», – сказала дипломат в беседе с журналистами.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пожаловался на бессонницу из-за постоянных мыслей о «российской угрозе».

В феврале Захарова ответила на оскорбительные высказывания политика в адрес Москвы.

В Госдуме высмеяли потерявшего сон из-за России генсека НАТО

Несколькими днями ранее дипломат назвала слова главы альянса о потерях России дезинформацией.