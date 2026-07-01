Захарова назвала соучастием в теракте слова эстонского политика об ударах по РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в среду, 1 июля, прокомментировала заявление эстонского советника президента по национальной безопасности Мадиса Ролла о готовности помогать Киеву с ударами по России.

— Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой. В 90-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом (Джохаром — прим. «ВМ») Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе, — высказалась представитель внешнеполитического ведомства, ее слова цитирует РИА Новости.

Ранее Мадис Ролл предложил ВСУ помощь в атаках на Санкт-Петербург. Об этом заявили блогеры Вован и Лексус, позвонившие политику от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова.

30 июня правительство России приняло решение о закрытии ряда железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу с Финляндией, Эстонией и Латвией.

Появилась информация, что Германия и Нидерланды создали в Эстонии военный командный центр для «сдерживания России». Центр будет выполнять функции тактического штаба для части восточного фланга НАТО.