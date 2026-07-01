«Ощипали до голой кожи»: в ГД высказались об отношении Чехии и Польши к Украине

Чехия и Польша, считающие себя «истинными европейцами», не воспринимают Украину как равноправного партнера, а их отношение похоже на классическую басню Ивана Крылова. Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.

Ранее между Киевом и Варшавой возник крупный дипломатический скандал. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Варшава заявила, что Киев продолжает прославлять символику и деятелей, связанных с Волынской резней и пособничеством нацистам.

После этого чешская политическая партия «Свобода и прямая демократия» (SPD) призвала обратить внимание на опыт Варшавы и также лишить Зеленского высшей государственной награды Чехии — ордена Белого льва.

По мнению депутата Госдумы Александра Толмачева, на глазах у всего мира разворачивается сюжет басни Ивана Крылова «Ворона».

«Единственное отличие от классического произведения — Польша и Чехия сами поторопились вручить свои награды Зеленскому. Впрочем, все знают его как выдающегося вымогателя, поэтому ордена могли быть присвоены неискренне, под давлением как со стороны Киева, так и со стороны Европы», — заметил парламентарий.

По его словам, Варшава и Прага, «считающие себя истинными европейцами, в глубине души не могут признать Украину своей ровней», а также осознали, что их награды в руках Зеленского обесцениваются и теряют свою прежнюю значимость.

«Все как у Крылова в басне «Ворона». По сюжету павы прогнали самозванку, выдрали не только пестрый хвост, но и ее собственные перья. А когда глупая птица прибежала к своим, те еще и добавили — ощипали до голой кожи. Классический сюжет весьма точно рифмуется с новостями о взрыве в Монако и разборках киевских дельцов друг с другом», — подытожил Толмачев.

29 июня в Монако произошел взрыв в жилом доме на улице Реверен-Пер-Луи-Фролла. В результате пострадала семья из трех человек — предположительно среди них был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и его родственники. Официально эту информацию не подтвердили.

При этом СМИ считают, что после взрыва в Европе может измениться отношение к украинцам, потому что в них «начнут видеть угрозу». Кроме того, если подтвердится версия, что за организацией покушения стоит СБУ, это вызовет вопросы к Киеву.