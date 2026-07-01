Доказательство обмана Москвы Вашингтоном опубликовал российский сенатор Алексей Пушков. Документ содержит обещание бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера президенту СССР Михаилу Горбачеву, данное в 1990 году. Речь идет об обязательстве не расширять блок НАТО на восток после вступления в него объединенной Германии.

О невыполненных обещаниях Запада неоднократно говорил президент России. По словам Владимира Путина, западные страны "надули" Москву в вопросе нерасширения Североатлантического альянса.

Как написал Пушков под опубликованным в Telegram документом, содержание послания предельно ясно. Если Запад сохранит присутствие в той части Германии, которая является частью НАТО, то не произойдет расширение юрисдикции сил альянса ни на один дюйм на восток, сказано в письме.