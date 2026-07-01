В Госдуме высмеяли потерявшего сон из-за России генсека НАТО

Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте следует принять успокоительное, чтобы его нестабильное эмоциональное состояние не приводило к нестабильности в мире, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

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Рютте ранее признался, что мысли о России не дают ему спокойно спать по ночам. Глава альянса также в очередной раз назвал Москву «долгосрочной угрозой».

«Я бы ему вообще пожелал успокаивающих попить, там у них это сейчас модно, снотворного какого-нибудь, какие-то специальные таблетки против тревожности. Если бы это тревожился какой-то рядовой обыватель, это еще полбеды. Но когда это генеральный секретарь НАТО делает, это может привести к не очень хорошим последствиям для стабильности в мире, в том числе повлиять на жизнь людей. Так что он бы угомонился», — сказал Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что на должности генсека НАТО должен находиться человек с крепкой психикой и аналитическими возможностями предвидеть хотя бы на два шага вперед, чтобы его действия, связанные с невропатическим состоянием, не приводили к колоссальным жертвам.

Ранее Рютте поставил перед альянсом задачу, которую необходимо выполнить перед тем, как «в один прекрасный день» начнутся переговоры России и Украины. По словам генсека НАТО, Украина якобы демонстрирует некоторые успехи в конфликте. Он рассказал, что это признал и американский лидер Дональд Трамп на встрече с Рютте в Белом доме.

Однако, отметил он, это не означает, что Москва охотно пойдет на уступки в рамках мирного процесса.