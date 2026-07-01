Опубликовано доказательство обмана России Америкой

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков опубликовал в своём Telegram-канале документ, который является неопровержимым доказательством обмана России Соединёнными Штатами. Речь идёт о заявлении бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера, сделанном в 1990 году в ходе переговоров с президентом СССР Михаилом Горбачёвым. В опубликованной бумаге содержится прямое обещание американской стороны не расширять НАТО на восток после объединения Германии.

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«Если мы сохраним присутствие в той части Германии, которая является частью НАТО, то не будет расширения юрисдикции сил альянса ни на один дюйм на восток". Куда уж яснее», — перевёл и прокомментировал Пушков, сопроводив публикацию кратким, но жёстким анализом.

По его словам, этот документ фиксирует прямое обязательство Вашингтона, которое впоследствии было грубо нарушено.

© Telegram-канал Алексея Пушкова

Сенатор напомнил, что уже через три года после этих переговоров США начали активно разрабатывать планы по расширению Североатлантического альянса именно на восточном направлении. По его мнению, это свидетельствует о том, что обещания Бейкера были лишь тактическим ходом, а не долгосрочным стратегическим решением. Пушков подчеркнул, что публикация призвана напомнить мировому сообществу о систематическом нарушении Западом собственных гарантий.

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Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Запад «надул» Россию в вопросе нерасширения НАТО. Эта тема стала одной из ключевых в российской внешнеполитической риторике и использовалась для обоснования требований о пересмотре архитектуры европейской безопасности. Опубликованный Пушковым документ добавляет новые фактические аргументы в пользу этой позиции.