Запад стремится манипулировать деятельностью Международного комитета Красного Креста в своих политических интересах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с президентом МККК Мирьяной Сполярич в Москве.

«Эта задача обретает в нынешних условиях особое значение, учитывая, что наши западные коллеги, к огромному сожалению, не хотят относиться с уважением к основам, на которых зиждется Международный комитет Красного Креста, и хотят, просто говоря, манипулировать его деятельностью в своих политических, корыстных интересах», – цитирует его РИА «Новости».

Лавров отметил, что Россия ценит приверженность руководства МККК принципам беспристрастности и независимости и напомнил, что комитет на протяжении десятилетий отстаивает эти основы.

По его словам, Москва в любых условиях будет выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и рассчитывает, что аналогичные призывы Красный Крест адресует и другим партнерам.

Глава российского МИД сообщил, что Мирьяна Сполярич в ходе визита встретится с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, а также представителями Минобороны.

Он добавил, что на этих встречах планируется обсудить конкретные гуманитарные вопросы, включая положение пленных и возможный обмен пленными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова анонсировала продолжение поисков еще 300 жителей Курской области, пропавших на Украине, после возвращения из плена семи мирных граждан.

Глава делегации Международного комитета Красного Креста в Москве Рания Машлаб заявила о посещении представителями организации 8 тыс. военнопленных в России и на Украине с февраля 2022 года.