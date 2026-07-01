Депутат Кузнецов рассказал, будет ли Прилепин участвовать в выборах в Госдуму

Военнослужащий и писатель Захар Прилепин не будет участвовать в выборах в Государственную думу. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам работы центра помощи участникам СВО и членам их семей, рассказал руководитель штаба и депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

"Ни наш командир Захар Прилепин, ни я не планируем баллотироваться на следующий созыв", - сказал он.

Прилепин участвует в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В январе 2023 года подписал контракт с Росгвардией. Затем комиссовался после ранения в результате взрыва его автомобиля. Очередной контракт заключил в октябре 2025 года с Добровольческим корпусом, он закончился в конце мая.

В конце марта в беседе с ТАСС Прилепин прокомментировал грядущие выборы в Госдуму, отметив, что его членство в партии "Справедливая Россия" заморожено, поскольку по условиям военного контракта он не имеет права принимать участие в политической деятельности.