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В Госдуме назвали главного конкурента Зеленского

Алиса Селезнёва

Экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный может стать главным конкурентом Владимира Зеленского на выборах президента Украины, однако «хрен редьки не слаще». Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

В Госдуме назвали главного конкурента Зеленского
© Global Look Press

Парламентарий напомнил, что Залужный ранее был одним из самых рейтинговых политиков на Украине.

«Поэтому Зеленский его и убрал, отправил работать послом в Британии. Сейчас страсти поутихли, Залужный вполне может вернуться, если западные силы в этом заинтересованы, особенно британцы», — отметил Колесник.

При этом депутат Госдумы усомнился в том, что Залужный станет более адекватным политиком, чем Зеленский.

«Экс-главком ВСУ укрепил связи за рубежом, однако хрен редьки не слаще», — констатировал он.

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Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.