Экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный может стать главным конкурентом Владимира Зеленского на выборах президента Украины, однако «хрен редьки не слаще». Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Андрей Колесник.

Парламентарий напомнил, что Залужный ранее был одним из самых рейтинговых политиков на Украине.

«Поэтому Зеленский его и убрал, отправил работать послом в Британии. Сейчас страсти поутихли, Залужный вполне может вернуться, если западные силы в этом заинтересованы, особенно британцы», — отметил Колесник.

При этом депутат Госдумы усомнился в том, что Залужный станет более адекватным политиком, чем Зеленский.

«Экс-главком ВСУ укрепил связи за рубежом, однако хрен редьки не слаще», — констатировал он.

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Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.