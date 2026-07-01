Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на сохранившуюся в Еврокомиссии колониальную логику в связи с тем, что во время сильной жары в здании Еврокомиссии кондиционеры работают только на этаже ее главы Урсулы фон дер Ляйен: это напоминает сюзерена, которого обмахивали опахалами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на ситуацию с охлаждением воздуха в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе, передает радио Sputnik.

По ее словам, сохранение комфортных условий только для руководства демонстрирует укоренившуюся колониальную логику европейских чиновников.

«Для них это нормально: чтобы оно там сидело, понимаете, где-нибудь на троне и считало себя исключительным. А его опахалами, понимаете, со всех сторон обдувало, причем делалось бы это людьми, не похожими на главное, это самое западное лицо. Почему? Чтобы еще больше подчеркивать, что оно, это западное лицо, восседающее, оно исключительное», – заявила Захарова.

Ранее стало известно, что из-за сильной жары в здании Еврокомиссии отключили кондиционеры с первого по седьмой этажи. При этом ограничение не коснулось 13-го этажа, где работает Урсула фон дер Ляйен, и верхних этажей, занимаемых еврокомиссарами. Сотрудники ведомства назвали происходящее «феодализмом» и «позором».

Дипломат добавила, что в европейском обществе исторически закрепилось разделение на «рабов и хозяев». Она отметила, что руководство Еврокомиссии продолжает жить в парадигме средневекового сюзерена и вассалов, которые вынуждены экономить, в то время как элита сидит с вентиляторами в своих башнях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал частичное отключение кондиционеров в штаб-квартире Еврокомиссии.