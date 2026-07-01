Владимир Зеленский является неадекватным и непредсказуемым человеком, поэтому к его угрозам в адрес Белоруссии нужно относиться серьезно. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее Зеленский заявил о готовности отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной, если в течение недели ее оттуда не уберут.

"Относиться нужно, разумеется, серьезно, потому что Зеленский - человек, к сожалению, неадекватный, человек непредсказуемый, человек одержимый жаждой власти. [Он хочет] остаться во власти и доказать, что он побеждает. И ему для этого, что называется, любые средства годные. Цель оправдывает средства, с его точки зрения, в том числе агрессия в отношении Белоруссии и втягивание Белоруссии в этот конфликт", - считает сенатор.

По его словам, в "воспаленном сознании" Зеленского существует иллюзия того, что Белоруссию можно "легко" атаковать, поскольку территория страны не очень большая, а также очевидна географическая близость с Украиной.

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"Поэтому относиться нужно со всей серьезностью. Мы имеем дело, называя вещи своими именами, с маниакально одержимым жаждой власти человеком", - заключил Косачев.

При этом утверждения Зеленского о том, что в Белоруссии расположены "ретрансляторы на вышках" "радикально завышены", считает сенатор.

"Большинство аналитиков разводят руками <…> и говорят, что это в принципе какая-то странная придумка, какие-то ретрансляторы. Линии передач существовали и продолжают существовать, их там отключай, не отключай - это ничем не сказывается на характере боевых действий. Поэтому здесь, конечно же, гораздо больше тревожной, угрожающей риторики", - сказал он.

Вместе с тем, Косачев отметил стойкость Белоруссии, которая проявилась во время кризиса внутри страны в 2020 году.

"Давайте не будем забывать о том, как тогда себя повел президент Белоруссии [Александр Лукашенко], как тогда повело себя его окружение, как тогда себя повело значительное большинство белорусского народа. Я уверен, что с тех пор ничего не изменилось. И любой, кто помышляет дестабилизировать обстановку в Белоруссии, привнести туда какой-то внешний фактор и тем самым ослабить Белоруссию, должен все время возвращаться к урокам 2020-го года, когда эта нестабильность была очевидна привнесена в Белоруссию извне, но закончилась, известно чем - поражением любых попыток эту ситуацию раскачать", - сказал сенатор.