Написавшая письмо Путину испанская школьница показала подарок от президента

Школьница из испанского города Овьедо Люсия, которая ранее написала письмо президенту России Владимиру Путину, показала РИА Новости ответный подарок — фотографию российского лидера с его подписью.

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Снимок был вручен после того, как семья Люсии побывала в главном здании российского посольства в Мадриде, где их принял посол РФ в Испании Юрий Клименко. Поводом для встречи стало обращение школьницы, переданное в июле 2025 года через дипмиссию. В посольстве письмо не оставили без внимания и направили адресату.

На полученной девочкой фотографии в рамке изображен президент России. С левой стороны снимок украшает Георгиевская лента, с правой — лента в цветах российского триколора.

«Я бы очень хотела с ним встретиться. С самого детства я люблю Россию, ее народ и ее президента», — призналась Люсия.

Личная встреча с российским лидером, по ее словам, стала бы для нее «большой мечтой».

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