Европа не понимает опасности уровня эскалации в отношениях с Москвой, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, речь идёт, в том числе, об ударах через воздушное пространство стран Балтии, а также размещении производств по выпуску вооружений, которыми наносятся удары по территории России.

«Основной риск заключается в том, что единичный инцидент может запустить цепную реакцию эскалации, которую затем будет крайне трудно остановить», — сказал он РИА Новости.

Полянский предупредил о последствиях удара по Петербургу

Полянский отметил, что сейчас никто не ожидает подобного развития событий, но именно эта непредсказуемость, по его мнению, представляет наибольшую угрозу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим наращивает попытки столкнуть Североатлантический альянс и Москву в прямом вооружённом конфликте.