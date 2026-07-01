В МИД заявили об увеличении масштабов учений НАТО у российских границ

Масштабы учений Североатлантического альянса у российских границ растут, наступательные сценарии задействуют все активнее.

Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с РИА Новости.

«В целом, бросается в глаза рост масштабов натовских учений, особенно вблизи российских границ, все более активное задействование в них наступательных сценариев», - сказал дипломат.

Ежегодные военно-морские учения Breeze 2026 официально стартовали во вторник, 30 июня, в акватории Черного моря. Маневры, организованные по инициативе и под руководством ВМС Болгарии при поддержке командования НАТО, продлятся до 30 июля. Цель учений — повышение оперативной совместимости флотов стран-членов альянса, отработка совместных действий в ходе кризисного реагирования и поддержание безопасности в Черноморском регионе.

До этого член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал учения стран НАТО «Отважный кабан» у границ России и Белоруссии подготовкой к войне.