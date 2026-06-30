Лавров и глава МИД Бахрейна обсудили ситуацию в Персидском заливе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни в телефонном разговоре подчеркнули необходимость соблюдения меморандума о прекращении военного конфликта между США и Ираном.

Как сообщили в российском МИД, разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны. Основное внимание министры уделили развитию ситуации в зоне Персидского залива.

Стороны также договорились продолжать тесное взаимодействие при обсуждении ближневосточной проблематики в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, Лавров и аз-Зайяни подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.