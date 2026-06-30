Недавнее обращение президента РФ Владимира Путина к странам Запада говорит о готовности России к ответным мерам. Об этом пишет китайское издание Military China.

Как заявил автор статьи, это предупреждение о том, что терпение Российской Федерации не бесконечно. При этом в публикации отмечается, что Запад не собирается отступать, санкционные списки становятся все длиннее и охватывают такие сферы, как энергетика, финансы, военная промышленность, судоходство.

«Расчет был на то, что со временем Россия рухнет под их давлением. Однако прогнозы не сбываются уже несколько лет. Страна адаптировалась, и именно это и вызывает недовольство Запада. Санкции не настолько болезненные, чтобы Москва изменила свою позицию», — подчеркивается в материале.

По словам автора, Путин ясно дал понять, что РФ «эффективно адаптируется в ответ на давление и готова решительно ответить, если ее «красные линии» будут нарушены». Он добавил, что Запад должен «тщательно подумать, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия в отношении России».

28 июня Путин заявил, что украинская армия отступает на поле боя, это вынуждает Киев использовать террористические методы, в том числе удары по мирным жителям и гражданским объектам. Российский лидер подчеркнул, что противники не смогут нанести РФ стратегическое поражение и победить на поле боя, поэтому они пытаются раскачать политическую ситуацию в стране.

23 июня Путин сказал, что западные страны пока не дошли до того, чтобы бить по РФ со своей территории, поскольку понимают, что получат ответный удар.