Путин включил Цивилеву в состав президиума Совета по нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и в состав президиума Совета, статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ, председателя фонда "Защитники Отечества" Анну Цивилеву.

"Внести в состав Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам и в состав президиума этого Совета, утвержденные указом президента Российской Федерации от 6 февраля 2020 г. № 98 "О некоторых вопросах Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам", изменения, включив в них Цивилеву А. Е. статс-секретаря - заместителя Министра обороны Российской Федерации, председателя Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", - говорится в указе президента, опубликованном на официальном портале правовой информации.