Франции предлагают уйти из НАТО

Основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» и кандидат в президенты Республики Жан-Люк Меланшон заявил, что стране необходимо выйти из НАТО и начать диалог с Россией.

Насколько весомы в политическом плане такие высказывания, может ли измениться политика Парижа после президентских выборов весной 2027 года, и выдержит ли НАТО испытание масштабными реформами блока, заявленные генсеком альянса Марком Рютте? На вопросы «Парламентской газеты» ответил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Владимир Михайлович, Меланшон, как сообщают французские СМИ, заявил буквально следующее: «Не может быть и речи о том, чтобы оставаться членом НАТО или вступать в какие-либо новые военные коалиции, подобные тем, что консолидируются Австралией, Новой Зеландией и Великобританией для решения проблем азиатско-тихоокеанского региона».

Как считаете, с чем может быть связано это заявление оппозиционера?

— На мой взгляд, никуда Франция из НАТО не денется. Французы уже однажды вышли из блока, а потом вернулись туда в полном объеме (Франция находится в числе двенадцати стран-основателей НАТО, однако в 1966 году вышла из военных структур Альянса, сохранив политическое членство. В марте 2009 года парламент Франции поддержал идею президента Саркози о возвращении в военные структуры НАТО, — прим. ред.). Думаю, это заявление Меланшона — больше популистское, и воспринимать его как сигнал к каким-то серьезным переменам в действиях Парижа не стоит.

— Также Меланшон высказался о необходимости вступить в переговоры с Россией, касающиеся взаимных гарантий после окончания конфликта на Украине. Как думаете, достаточно ли сторонников у этой идеи в нынешней Франции?

— Трудно сказать. Мне кажется, что на данный момент европейцы вообще не готовы к переговорам. Отдельные кандидаты в президенты высказывают свою позицию, но пока лично я не верю в серьезность их намерений.

— Макрон не сможет баллотироваться на выборы президента Франции, которые запланированы на апрель 2027 года, — конституция республики запрещает президенту баллотироваться на третий срок подряд. Может ли политический ландшафт во Франции поменяться по итогам грядущих президентских выборов?

— На мой взгляд, такая вероятность есть. Слишком уж много во Франции накопилось внутренних проблем. Но решать, сменится ли политический курс в стране или нет, будут не сторонники Макрона, Ле Пен или Меланшона, а те, кто стоит за ними и имеет реальную власть в Европе.

— А какие условия нужны для того, чтобы серьезные политические изменения в европейских «верхах» все-таки произошли?

— Думаю, что с политической арены должно сойти нынешнее поколение евроруководителей, будь то во Франции, в Великобритании или в Германии. Говорю про те элиты, которые смертельно заражены русофобией, желанием нанести России стратегическое поражение. И их, полагаю, от этого не излечить. Для меня очевидно, что будущего с такими элитами у европейских столиц нет.

— Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что альянс ожидает самая масштабная реформа за всю историю. Может ли трансформация блока привести к его распаду?

— НАТО не настолько силен сегодня, чтобы укреплять свои позиции. Поэтому, если отвечать на Ваш вопрос, то, на мой взгляд, больше вероятности того, что блок от реформ распадется, чем укрепится. Тем более, что там, похоже, не отдают себе отчет, куда ведет заявленная Рютте реформа. Суть проста как три копейки — США уходят и Европы, которая будет платить все больше за американские вооружения, без которых не смогут обеспечить свои военные нужды. И приведет это в итоге к тому, что высокие зарплаты, пенсии, пособия — то есть все, чем гордилась Европа многие годы — будут исчезать. Такова цена попыток нынешних евроэлит построить четвертый рейх.