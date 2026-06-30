Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экономическая модель Германии стремительно разрушается из-за слепого следования Берлина антироссийской повестке. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала новые данные немецких экономистов. По результатам исследования, в первом квартале 2026 года в Германии было зафиксировано 4,5 тысячи банкротств товариществ и корпораций. Этот показатель превысил даже пиковые значения времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, и эксперты не прогнозируют улучшения ситуации.

Представитель МИД подчеркнула, что тенденция наметилась не вчера. В 2025 году Германия уже обновила двадцатилетний рекорд, зарегистрировав 23 900 корпоративных банкротств. При этом число личных банкротств достигло максимума за десять лет (76 300), а закрытие крупных предприятий с оборотом более 10 миллионов евро утроилось по сравнению с 2021 годом.

Кризис привел к масштабным сокращениям. Только в начале 2026 года обрабатывающая промышленность, строительство и логистика потеряли около полумиллиона рабочих мест. Крупнейшие концерны идут на радикальные меры: Volkswagen Group сокращает 35 тысячи сотрудников, Bosch - 22 тысячи. Параллельно индекс делового климата упал до минимума со времен пандемийных локдаунов 2020 года. Каждая четвертая компания в стране ожидает дальнейшего ухудшения показателей.

Захарова подчеркнула, что немецкая индустрия годами держалась на трех опорах: доступном российском газе, открытом рынке Китая и лидерстве в автопроме. Сейчас все три опоры утрачены. Захарова отметила, что цены на электроэнергию для промышленности в ЕС вдвое выше американских и на 50 процентов превышают китайские. Правительство Германии уже снизило прогноз роста экономики на этот год до символических 0,5-0,8 процента после нескольких лет стагнации, а безработица рискует вырасти до 6,3 процента.

В качестве исторической параллели представитель МИД привела кризис Веймарской республики 1920-х годов. Она предупредила, что подобные экономические обвалы в Берлине исторически приводили к опасным политическим авантюрам. Захарова обратила внимание на глобальный характер экономических трудностей и заявила, кто именно, по ее мнению, несет за них ответственность.