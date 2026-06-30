В Кремле назвали один из приоритетов работы Путина

Президент России Владимир Путин постоянно уделяет внимание вопросам, связанным с Курской областью. Сегодня Путин встретится с губернатором этого региона Александром Хинштейном, анонсировал на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Глава государства продолжает работать в Кремле и проведет целый ряд встреч, а также международный телефонный разговор. Как сообщил Песков, график будет достаточно интенсивным, но без крупных рабочих мероприятий.

На встрече с Хинштейном будут обсуждаться вопросы восстановления, развития Курской области, оказания помощи людям, перечислил Песков, добавив, что эти темы находятся "постоянно на рабочем столе президента".