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В Госдуме прокомментировали идею ЕС о запрете на въезд для россиян

Елена Прошина

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с News.ru заявила, что ограничительная политика ЕС в отношении российских туристов работает против самого Евросоюза.

В Госдуме прокомментировали идею ЕС о запрете на въезд для россиян
© РИА Новости

По словам депутата, европейские политики ошибочно надеются вызвать недовольство внутри России, но на самом деле лишь показывают свою недальновидность. Журова подчеркнула, что визовые процедуры в странах ЕС уже настолько усложнены, что желание ехать в Европу у россиян практически исчезло.

Она назвала такие действия абсурдными: вместо того чтобы привлекать туристов, европейцы сами от них отгораживаются. Депутат отметила, что большинство россиян и раньше не ездили в Европу ежемесячно, а теперь тем более не хотят сталкиваться с неприязненным отношением.

Ранее гендиректор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова опровергла слухи о полном запрете туристических виз для россиян, назвав их фейком. Она пояснила, что внутри ЕС нет единой позиции по этому вопросу.