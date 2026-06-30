В Госдуме прокомментировали идею ЕС о запрете на въезд для россиян

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с News.ru заявила, что ограничительная политика ЕС в отношении российских туристов работает против самого Евросоюза.

По словам депутата, европейские политики ошибочно надеются вызвать недовольство внутри России, но на самом деле лишь показывают свою недальновидность. Журова подчеркнула, что визовые процедуры в странах ЕС уже настолько усложнены, что желание ехать в Европу у россиян практически исчезло.

Она назвала такие действия абсурдными: вместо того чтобы привлекать туристов, европейцы сами от них отгораживаются. Депутат отметила, что большинство россиян и раньше не ездили в Европу ежемесячно, а теперь тем более не хотят сталкиваться с неприязненным отношением.

Ранее гендиректор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова опровергла слухи о полном запрете туристических виз для россиян, назвав их фейком. Она пояснила, что внутри ЕС нет единой позиции по этому вопросу.