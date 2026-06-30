Песков высказался о гибели шестимесячного ребенка из-за атаки БПЛА ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал гибель шестимесячного ребёнка в подмосковном Егорьевске в результате украинского удара с помощью беспилотника.

«Страдают гражданские лица, гибнут дети. Это результат действий киевского режима, об этом должны знать все», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что об этом также должны все помнить.

Ранее сообщалось, что шестимесячный ребёнок скончался в результате атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье.