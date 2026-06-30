Россия вновь призывает мировое сообщество обратить внимание на преступления Киева против гражданского населения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что от действий Киева страдают гражданские лица и гибнут дети.

«Мы ещё раз... хотели бы... привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима», — сказал представитель Кремля.

В ночь на 30 июня шестимесячный ребёнок скончался в результате атаки БПЛА ВСУ в Егорьевске Московской области.

Силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске.