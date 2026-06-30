В Кремле выступили с обращением к мировому сообществу по поводу Украины

Международное сообщество должно обратить внимание на атаку Вооруженных сил Украины на Московскую область, в результате которой погиб шестимесячный ребенок. С таким обращением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы еще раз, пользуясь случаем, хотели бы обратить внимание международного сообщества, привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

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Песков также отметил, что смерть ребенка в Егорьевске — прямое следствие преступных действий Украины.

Ранее стало известно, что в подмосковном Егорьевске беспилотник упал на частный жилой дом, который в результате загорелся. Спасатели извлекли из-под завалов четверых человек, в том числе шестимесячного ребенка. Младенца спасти не удалось. Трое пострадавших госпитализированы. В сети были опубликованы кадры с последствиями массированной атаки Вооруженных сил Украины.