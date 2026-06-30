Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал правильной позицию Польши по вопросу «киевской бандеровщины».

«Сколь бы русофобствующими ни были польские элиты... по вопросу омерзительной киевской бандеровщины они заняли правильную и честную позицию» — написал Медведев в канале на платформе MAX.

Он отметил, что этого нельзя сказать про другие европейские страны.

«Какова была бы их позиция, если бы... тело дуче перезахоронили в римском Пантеоне, а Гитлеру возвели величественный памятник в Берлине?», — добавил зампред Совбеза России.

Захарова ответила на протест Польши о членстве Украины в ЕС цитатой Экзюпери

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что киевскому режиму в отношениях с Варшавой следует помнить о границах, которые нельзя пересекать.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА*. Зеленский вернул орден по почте.

Зеленский также обвинил Навроцкого в том, что он якобы пытается заработать политические очки на скандале вокруг прославления УПА Киевом.

Депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник сравнила поведение Зеленского с неприличным жестом в адрес Варшавы.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).