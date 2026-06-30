Медведев назвал правильной позицию Польши по вопросу «киевской бандеровщины»
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал правильной позицию Польши по вопросу «киевской бандеровщины».
«Сколь бы русофобствующими ни были польские элиты... по вопросу омерзительной киевской бандеровщины они заняли правильную и честную позицию» — написал Медведев в канале на платформе MAX.
Он отметил, что этого нельзя сказать про другие европейские страны.
«Какова была бы их позиция, если бы... тело дуче перезахоронили в римском Пантеоне, а Гитлеру возвели величественный памятник в Берлине?», — добавил зампред Совбеза России.
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Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что киевскому режиму в отношениях с Варшавой следует помнить о границах, которые нельзя пересекать.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА*. Зеленский вернул орден по почте.
Зеленский также обвинил Навроцкого в том, что он якобы пытается заработать политические очки на скандале вокруг прославления УПА Киевом.
Депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник сравнила поведение Зеленского с неприличным жестом в адрес Варшавы.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).