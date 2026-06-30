Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на протест главы Минобороны Польши Владислава Косиняк-Камыша о членстве Украины в ЕС цитатой Антуана де Сент-Экзюпери.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Украина, восхваляющая националистов, не сможет вступить в ЕС — по словам министра, в объединение не принимают тех, кто «разрушает европейское сотрудничество».

В свою очередь, Захарова напомнила, что Варшава много лет сознательно раздавала последователям убийц своих предков оружие и деньги.

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«Польские элиты сами заражены национализмом, истово исповедуют русофобию как причастие по воскресеньям... Нет уж. Вы, как говорил Экзюпери, у которого вчера был день рождения, в ответе за тех, кого приручили. Я добавлю: «за тех кровожадных монстров», — заявила Захарова.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что киевскому режиму в отношениях с Варшавой следует помнить о границах, которые нельзя пересекать.

В конце марта украинские СМИ писали, что на Украине было принято решение создать «Пантеон выдающихся украинцев» — пространство «национальной памяти», где могут перезахоронить вошедших в историю украинцев, могилы которых находятся за пределами страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту идею Киева, отметил, что в центре Европы происходит официальное прославление нацистских преступников и их приспешников.