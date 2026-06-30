Кремль показал кадры посещения Путиным церемонии прощания с Ивановым

Кремль опубликовал кадры посещения президентом России Владимиром Путиным церемонии прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым.

Российский лидер почтил память бывшего министра обороны РФ, передает Кремль в MAX. На опубликованных официальных кадрах видно, как президент подходит к гробу, кладет цветы и крестится.

SHOT опубликовал кадры с места прощания с экс-министром обороны РФ Ивановым

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, во вторник руководитель страны прибыл в ЦКБ для участия в траурном мероприятии. Во время визита он выразил соболезнования родным и близким покойного.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким политика.