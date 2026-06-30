Президент РФ Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в ЦКБ, глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Шойгу назвал Иванова настоящим патриотом и офицером с несгибаемой волей