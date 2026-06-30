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Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в ЦКБ

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым в ЦКБ, глава государства возложил цветы и кратко пообщался с семьей.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Владимир Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Борисовичем Ивановым в Центральной клинической больнице. Возложил цветы и кратко пообщался с семьей", - сказал он.