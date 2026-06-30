Польше следовало бы наградить Владимира Зеленского орденом Иуды по аналогии с Петром I, учредившим эту «награду» для вручения гетману Ивану Мазепе за переход на сторону Швеции в Северной войне. Таким мнением со своими подписчиками в «Максе» 30 июня поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Мазепа известен в истории как предатель, которого Русская православная церковь предала анафеме, отметил Володин. За измену государству Петр I учредил для вручения ему орден Иуды, надпись на котором гласила: «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится», напомнил председатель Госдумы.

По его словам, аналогия с сегодняшним днем здесь напрашивается сама собой — буквально на днях президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды, ордена Белого орла, за героизацию на Украине нацистских преступников, которые в годы Второй мировой войны безжалостно расправлялись с сотнями тысяч поляков, украинцев, русских, евреев и представителей других национальностей.