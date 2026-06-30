МИД России: Киев перешел от запугивания Белоруссии к террору против мирных жителей

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин в интервью телеканалу RTVI заявил, что украинские власти перешли от словесных угроз в адрес Белоруссии к практическим действиям, ударив по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. В результате инцидента погибла сопровождающая, пострадали восемь человек, включая шестерых детей.

По словам замминистра, «киевский режим показал, что он от, так сказать, вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешёл к практическим действиям».

Галузин назвал произошедшее «целенаправленным убийством мирных граждан» и «нападением на абсолютно мирный объект». Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. МИД Белоруссии также назвал произошедшее актом терроризма против мирного населения и потребовал объяснений.

В России прокомментировали угрозы Зеленского в адрес Белоруссии

Инцидент произошёл 17 июня 2026 года в Брянской области под ударом украинского БПЛА. Автобус перевозил детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик.

В результате атаки погибла сопровождающая, ещё восемь человек, среди которых шестеро детей, получили серьёзные ранения. Российский Следственный комитет по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье о теракте. В МИД Белоруссии случившееся также квалифицировали как акт терроризма против мирного населения и потребовали от Киева объяснений.