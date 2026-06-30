Президент России Владимир Путин прав, говоря о близости РФ к победе в конфликте на Украине. Так его слова прокомментировал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают. Все заявления о том, что Россия якобы выдохлась и нужно продолжать оказывать давление, приведут к противоположному эффекту», — считает он.

По его словам, Украина находится в шаге от полного поражения, несмотря на заявления западных лидеров, пытающихся доказать обратное.

Путин назвал главную задачу России на СВО

Ранее Путин заявил, что Россия не даст Украине шанса остановить продвижение Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, удары по российской гражданской инфраструктуре наносятся «для подпитки информационной операции» с целью повлиять на продвижение российской армии.