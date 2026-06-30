Европа может оказаться в конфликте с РФ до 2030 года. Там идет активная милитаризация под маркой некоей «агрессивной России».

«Проблема еще и в том, что снижается порог для возможных провокаций, которые могут вовлечь Европу в войну гораздо раньше, вне зависимости от того, хочет этого кто-то или нет», – заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

На деле, обещания населению неминуемой войны с Россией служат запугиванию и оборонным концернам.

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