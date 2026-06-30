Дмитриев сыронизировал о поддержке Мерцем проигравшей на ЧМ сборной Германии

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией отметил навыки поддержки канцлера Германии Фридриха Мерца после его обращения к немецкой сборной по футболу, проигравшей на чемпионате мира по футболу.

"Мерц всегда умеет подбодрить человека, потерпевшего неудачу", - написал он в X.

Так он прокомментировал публикацию канцлера Германии со словами поддержки в адрес сборной страны.

"Вы привели нашу страну в восторг своей самоотдачей и командным духом на этом чемпионате мира. Мы вами гордимся", - написал Мерц.

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Ранее сообщалось, что сборная Парагвая победила команду Германии в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

До этого сборная Германии четыре раза доводила дело до серии пенальти на чемпионатах мира и во всех случаях выиграла. Всего для немцев это второе поражение в послематчевых одиннадцатиметровых ударах на крупных турнирах. Первое случилось в 1976 году в финале чемпионата Европы с командой Чехословакии. Сборная Германии является четырехкратным чемпионом мира.