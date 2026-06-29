Захарова заявила о планах НАТО и Киева создать оружие для поражения авиабаз РФ

Страны НАТО совместно с киевским режимом готовятся к созданию оружия для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Она обратила внимание на информацию, опубликованную на официальных интернет-ресурсах структурных подразделений НАТО, включая представительство альянса на Украине, относительно запуска очередного тендера по разработке продвинутых систем вооружений на основе опыта военных действий, ведущихся киевским режимом против России.

"Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны", - констатировала дипломат.

Комментируя планы НАТО и Киева создать оружейные системы для ударов вглубь РФ, она констатировала, что "своими безрассудно агрессивными действиями украинско-натовская связка дает российским военным дополнительные основания демонстрировать повышенное внимание к любым предприятиям, задействованным в разработке и производстве применяемых против нашей страны вооружений".

"Именно с этих позиций мы и будем оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы ее дальнейшего эскалационного развития", - подчеркнула Захарова.

Кроме того, она также отметила, что альянс утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска на пути превращения Украины в испытательный полигон.

Киев наращивает попытки столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией, чтобы спасти свое отчаянное положение, заявила Захарова.