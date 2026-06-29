Мишустин назначил нового торгпреда России на Кубе

Вахтанга Мосашвили назначили новым российским торговым представителем на Кубе.

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Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Назначить Мосашвили Вахтанга Вячеславовича торговым представителем Российской Федерации в Республике Куба», — сказано в тексте документа.

При этом другим распоряжением от этой должности Михаил Мишустин освободил Сергея Балдина. Уточняется, что это было сделано по его просьбе.

26 июня президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Республике Абхазия.

До этого глава государства произвел кадровые перестановки в своей администрации, назначив новым руководителем канцелярии Александра Матвеева.