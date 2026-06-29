Матвиенко призвала беречь "каждую копейку"

Матвиенко призвала экономить «каждую копейку»
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала экономить «каждую копейку» и расходовать госсредства эффективно.
«Мы все должны сейчас жить экономно, эффективно и экономить каждую копейку», — цитирует её ТАСС.
Матвиенко также попросила российского премьер-министра Михаила Мишустина поручить проанализировать систему существующих в стране форумов, проводимых за госсчёт.
Ранее Росавиация ограничила заправку иностранных авиакомпаний из-за закупок впрок.