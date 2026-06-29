Россия выступила с требованием к генсеку ООН

Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша недвусмысленного осуждения кровавых преступлений Киева.
Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.
"Требуем от генсекретаря, Секретариата и профильных структур ООН недвусмысленного осуждения этих кровавых преступлений. Игнорирование ими прицельных атак Киева с многочисленными жертвами среди детей является красноречивым подтверждением двойных стандартов, грубо нарушающих статью 100 Устава всемирной организации", - сказал она на заседании Совета Безопасности ООН.